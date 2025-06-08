Вице-президент США Вэнс назвал безумием финансирование Украины при Байдене

Политик подчеркнул, что Россия и Украина вовлечены в один из самых разрушительных конфликтов нашего времени, и призвал отказаться от безразличия к человеческим жертвам. Он назвал «ужасающими» данные о потерях с обеих сторон. И не согласился с мнением сторонников Украины, которые считают, что «гибель русских — это хорошо».