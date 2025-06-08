Вице-президент США Джей ди Вэнс выразил резкое недовольство политикой Белого дома в отношении украинского конфликта, охарактеризовав действия администрации Джо Байдена как «безумные». Об этом пишет украинское издание «Политика Страны».
«Мы отправили Украине 300 млрд долларов, но президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического решения. А ведь речь идёт о тысячах погибших», —заявил Вэнс.
Политик подчеркнул, что Россия и Украина вовлечены в один из самых разрушительных конфликтов нашего времени, и призвал отказаться от безразличия к человеческим жертвам. Он назвал «ужасающими» данные о потерях с обеих сторон. И не согласился с мнением сторонников Украины, которые считают, что «гибель русских — это хорошо».
Вэнс также выразил убеждённость в том, что «дипломатия — это единственный способ остановить кровопролитие».
Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что бывший лидер США Джо Байден был убежден в необходимости уничтожения России.