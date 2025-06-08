Два человека погибли при пожаре на заводе «Русский продукт» в Москве

Пожар на заводе «Русский продукт» в Москве. Видео © МЧС РФ.
В ходе экстренной эвакуации с территории предприятия вывели 33 сотрудника. Один человек погиб непосредственно на месте происшествия, второй скончался по пути в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Площадь пожара составила значительные 800 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше заброшенного двухэтажного здания. Пострадавших нет.