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Два человека погибли при пожаре на заводе «Русский продукт» в Москве

На заводе «Русский продукт» в Москве в результате пожара погибли два человека. По информации SHOT, возгорание вспыхнуло в производственном цехе на Пермской улице, где огнём было охвачено 30 квадратных метров.

Источник: Life.ru

Пожар на заводе «Русский продукт» в Москве. Видео © МЧС РФ.

В ходе экстренной эвакуации с территории предприятия вывели 33 сотрудника. Один человек погиб непосредственно на месте происшествия, второй скончался по пути в больницу. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Площадь пожара составила значительные 800 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше заброшенного двухэтажного здания. Пострадавших нет.