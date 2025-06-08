Два малыша альпаки появились на свет в Московском зоопарке

Как узнал «МК», мальчик родился первым. Его мама — альпака Касабланка породы уакайа, а папа — самец Берберис. Сотрудники ласково называют маму «Кася», она охраняет малыша и не подпускает людей слишком близко. Сам детеныш трогательный, добрый и немного застенчивый. Он с интересом наблюдает за окружающим миром, но предпочитает держаться поближе к мамочке. Девочка-альпака — полная противоположность самцу по характеру. Она отважная и бойкая, с первых дней жизни проявляет интерес к людям и пытается установить с ними контакт. Малышка родилась у альпаки по имени Дисентра редкой породы сури. А ее папа — самец Блэки. До сих пор в Альпака-парке рождались только мальчики, так что появление малышки стало особенным, долгожданным событием.