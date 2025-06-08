Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 9 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
9 июня в народе называли Федориным днём, а святую, которую почитали в этот день, — Феодорой Домовницей. Считалось, что именно она заботится о порядке в доме и поддерживает добрые отношения с домовым. В 2025 году на эту дату также выпадает День Святого Духа — церковный праздник, завершающий Троицкую седмицу. Поэтому день считается особенно значимым: духовное очищение и домашняя гармония идут рука об руку.
Чем он примечателен?
Этот день — своего рода напоминание: если хочешь, чтобы в доме всё было спокойно и ладно, начни с себя. Тишина, чистота и тёплая атмосфера в семье — главные темы дня. Люди старались не ссориться, не поднимать шум, а наоборот — дать дому и себе немного отдыха.
День покровителя домового, с которым нужно «дружить», чтобы в доме был достаток. Время подумать о духовном — День Святого Духа подталкивает к внутреннему покою. Особая энергия дня помогает укрепить семейные связи и защитить домашний уют.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси верили: если сегодня всё в доме спокойно — так и весь год пройдёт. Поэтому:
Домовому старались угодить — ставили угощение: кашу, хлеб, молоко. В доме было тихо — без криков, ссор и тяжёлой работы. Хозяйки занимались спокойными делами: шитьё, вязание, рукоделие. Вечером устраивали семейные ужины, поминали предков, благодарили за мир и достаток.
Всё делалось неспешно, с вниманием к мелочам — в этот день старались не торопиться.
Что рекомендуется делать в этот день?
Чтобы привлечь в дом удачу и сохранить душевный баланс, стоит:
Оставить в укромном уголке немного еды — как символ уважения к духу дома. Провести день в спокойствии: никаких споров и громких разговоров. Провести вечер в кругу семьи — без телефонов, новостей и суеты. Помолиться, вспомнить добрые моменты жизни, навести уют.
Даже обычная уборка, если делать её с хорошим настроем, может стать обрядом очищения пространства.
Чего не стоит делать 9 июня?
Есть и свои запреты — больше символические, но в народе к ним относились серьёзно:
Не выносить мусор — считалось, что можно «вынести» из дома удачу или здоровье. Не заниматься стиркой, особенно детской — чтобы дети не болели. Не шуметь, не ругаться, не обсуждать чужие дела — слова сегодня особенно «звучат».Не начинать ничего нового — лучше завершать старое.
В целом, день не про активность, а про бережное отношение — к дому, к себе, к близким.
Приметы погоды на 9 июня.
Наши предки внимательно следили за природой и делали выводы:
Если утром трава в росе — день будет ясным. Много рябины в цвету — к богатому урожаю овса. Запах жимолости исчез — летом возможна засуха. Если ворон слышно чаще обычного — к дождю.
Такие наблюдения передавались из поколения в поколение, и многие из них до сих пор удивительно точны.
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