Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 9 июня

9 июня в народе называли Федориным днём, а святую, которую почитали в этот день, — Феодорой Домовницей. Считалось, что именно она заботится о порядке в доме и поддерживает добрые отношения с домовым. В 2025 году на эту дату также выпадает День Святого Духа — церковный праздник, завершающий Троицкую седмицу. Поэтому день считается особенно значимым: духовное очищение и домашняя гармония идут рука об руку.