Женский «Зенит» выиграл Суперкубок России, разгромив «Локомотив»

Мячи в ворота «Локомотива» забили гаитянская нападающая Кики на 49-й минуте, Екатерина Пантюхина на 61-й и Наталья Трофимова на 89-й минутах. Игру московской команды существенно осложнило удаление гамбийской полузащитницы Олы Буваро на 38-й минуте матча.
Женский Суперкубок России проводится с 2021 года. За это время «Локомотив» и «Зенит» дважды становились его обладателями, а ЦСКА побеждал в 2024 году. Нынешний успех позволил петербургскому клубу сравняться по количеству трофеев с железнодорожницами.
Ранее Life.ru рассказывал о стратегическом совещании мужского ФК «Зенит» в конце прошлого месяца. Там обсуждались ключевые вопросы развития, а также было принято принципиально решение — оставить состав Совета директоров клуба и тренерский штаб без изменений.