Женский «Зенит» выиграл Суперкубок России, разгромив «Локомотив»

Женский Суперкубок России проводится с 2021 года. За это время «Локомотив» и «Зенит» дважды становились его обладателями, а ЦСКА побеждал в 2024 году. Нынешний успех позволил петербургскому клубу сравняться по количеству трофеев с железнодорожницами.