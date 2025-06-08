МЧС: в Москве возник риск образования смерчей на фоне масштабных ливней

Автомобилистов призывают быть осторожными.
В Москве в ночь на 9 июня ожидаются опасные погодные явления: по данным пресс-службы столичного главка МЧС России, в городе возможны сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики Росгидромета предупреждают о вероятности формирования смерчей на территории столицы с 21:00 воскресенья до 3:00 понедельника, отмечает ведомство.
«По прогнозам синоптиков… по Москве сохранится очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве советуют автомобилистам снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время непогоды. Власти Москвы также приняли меры: на улицах организовано дежурство аварийных бригад и техники ГУП «Мосводосток» для оперативного реагирования на возможные последствия сильных осадков.