МЧС: в Москве возник риск образования смерчей на фоне масштабных ливней

В ведомстве советуют автомобилистам снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями во время непогоды. Власти Москвы также приняли меры: на улицах организовано дежурство аварийных бригад и техники ГУП «Мосводосток» для оперативного реагирования на возможные последствия сильных осадков.