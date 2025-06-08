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Врачи из Подмосковья вылечили ребенка от заболевания органов дыхания

Подмосковные врачи вылечили ребенка от заболевания органов дыхания, которое вызвали… споры грибов.

Подмосковные врачи вылечили ребенка от заболевания органов дыхания, которое вызвали… споры грибов. Эти споры встречаются в воздухе в помещениях с повышенной влажностью — санузлы, подвалы и т.д.

Как узнал «МК», недавно в Научно-исследовательский клинический институт детства поступил 11-летний мальчик с жалобами на одышку, затрудненное дыхание и постоянный кашель. С детства ребенок страдал первичным иммунодефицитом. В анализах крови и посеве мокроты маленького пациента врачи обнаружили рост грибов аспергилл. Оказалось, что у него бронхолегочный аспергиллез. Это хроническое заболевание органов дыхания, когда дыхательные пути поражены спорами грибов аспергилл. Именно они провоцируют развитие воспалительного процесса в бронхах.

Специалистам пришлось назначить мальчику противогрибковую, гормональную, ингаляционную и инфузионную терапии. В итоге на фоне терапий у ребенка начало отмечаться улучшение самочувствия. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали из клиники.