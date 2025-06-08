Врачи из Подмосковья вылечили ребенка от заболевания органов дыхания

Как узнал «МК», недавно в Научно-исследовательский клинический институт детства поступил 11-летний мальчик с жалобами на одышку, затрудненное дыхание и постоянный кашель. С детства ребенок страдал первичным иммунодефицитом. В анализах крови и посеве мокроты маленького пациента врачи обнаружили рост грибов аспергилл. Оказалось, что у него бронхолегочный аспергиллез. Это хроническое заболевание органов дыхания, когда дыхательные пути поражены спорами грибов аспергилл. Именно они провоцируют развитие воспалительного процесса в бронхах.