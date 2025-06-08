Ростовчан предупреждают о магнитной буре в 9 июня

9 июня жителей Ростовской области ждет встреча с космической погодой — специалисты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют слабую геомагнитную бурю уровня G1.
По данным ученых, первые возмущения магнитосферы начнутся около 3 часов ночи, когда солнечная активность достигнет уровня кр=4. Пик бури придется на утренние часы: с 9:00 до 12:00 магнитное поле Земли будет особенно нестабильным.
После полудня природа успокоится — магнитосфера стабилизируется и останется спокойной до вечера 12 июня. Однако расслабляться не стоит: уже 14 июня, в преддверии выходных, солнечная активность вновь даст о себе знать.
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