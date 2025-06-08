«Легализована проституция»: россияне рассказали о шокировавших их в Японии вещах

Путешествие в Японию для граждан России становится культурным шоком, так как эта страна сильно отличается от любой другой. Об этом рассказали российские туристы.
По словам блогера Елены, в Cтране восходящего солнца «все кажется нереальным» и похоже на футуристический фильм, где вместо привычных людей живут персонажи аниме из компьютерных игр. Туристка Ульяна в свою очередь отметила, что Японию отличает от России множество бытовых мелочей. Она объяснила, что путешественников из России удивляет обилие лестниц, большие расстояния, неразвитый общественный транспорт и отсутствие урн на улицах.
— Японцы приносят мусор домой, моют все контейнеры и только после этого раскладывают их по пакетам, — передает слова российской туристки Татьяны Lenta.ru.
Ульяна, другая туристка, рассказала, что в стране легализована проституция, этот факт ее шокировал.
— На главных туристических улицах вечерами стоят девочки в костюмах школьниц- «анимешниц», которые зазывают в клуб на продолжение. Много клубов, где на афишах изображены парни и девушки с подписью: Sale или Best price, — рассказала она.
Перебравшиеся из России в Великобританию супруги также рассказали, что большинство англичан выглядят очень приветливо и дружелюбно, но на деле стараются никому не открываться и просто пытаются быть вежливыми, из-за чего с ними трудно построить близкие отношения.
Стендап-комик Дмитрий Коваль рассказал о трудностях с поиском вкусной еды в ресторанах Парижа. Юморист отметил, что в городе можно отыскать только дорогие заведения или забегаловки. Артист также поделился своими впечатлениями от поездки в Лос-Анджелес и отметил, что в первую очередь США удивили его очень большими расстояниями.