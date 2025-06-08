«Легализована проституция»: россияне рассказали о шокировавших их в Японии вещах

По словам блогера Елены, в Cтране восходящего солнца «все кажется нереальным» и похоже на футуристический фильм, где вместо привычных людей живут персонажи аниме из компьютерных игр. Туристка Ульяна в свою очередь отметила, что Японию отличает от России множество бытовых мелочей. Она объяснила, что путешественников из России удивляет обилие лестниц, большие расстояния, неразвитый общественный транспорт и отсутствие урн на улицах.