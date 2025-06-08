«Её проектировал гений»: Отец Маска восхитился Москвой

«Это мой первый раз в Москве. Я очень злюсь на себя, что не бывал здесь раньше. Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!», — цитирует его агентство «Москва».