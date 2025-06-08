Аэропорт Внуково возобновил штатную работу после перебоя из-за урагана

Напомним, что Москва сегодня оказалась во власти сильного шторма. Во Внуково потоп парализовал работу терминала А. Три рейса — один из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, а рейс из Тюмени отправился в нижегородский аэропорт Стригино.