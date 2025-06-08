Аэропорт Внуково возобновил штатную работу после перебоя из-за урагана

«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 м/с) четыре рейса в районе 18:00 мск были перенаправлены на запасные аэродромы. На данный момент все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию», — отметили там.
Напомним, что Москва сегодня оказалась во власти сильного шторма. Во Внуково потоп парализовал работу терминала А. Три рейса — один из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были перенаправлены на запасной аэродром Домодедово, а рейс из Тюмени отправился в нижегородский аэропорт Стригино.