Дачникам напомнили основные правила агрофитнеса

По словам травматолога, дачники также часто получают повреждения из-за несоблюдения техники безопасности, спешки и халатного отношения к работе с инструментами. Падения с лестниц, ранения электроинструментами и другие неприятности могли бы быть предотвращены при более внимательном подходе. Особую категорию составляют травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения. После трудового дня многие расслабляются с помощью спиртного, что нередко приводит к нелепым и опасным происшествиям.