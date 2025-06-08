Дачникам напомнили основные правила агрофитнеса

Дачникам рекомендуется надевать перчатки, чтобы избежать порезов при работе на участке.
Длительное нахождение в так называемой «позе дачника» способно спровоцировать развитие межпозвонковой грыжи в поясничном отделе позвоночника. Для тех, кому предстоит заниматься прополкой грядок, рекомендуется использовать низкую скамейку. Об этом сообщил врач-травматолог «Клиники Фомина» Максим Банецкий.
«Постоянное вынужденное пребывание в позе дачника, может привести к межпозвонковой грыже поясничного отдела позвоночника. Если вам предстоит прополка грядок, то лучше всего обзавестись низкой скамейкой, сидя на которой вы можете легко уничтожать сорняки и полоть грядки», — рассказал врач в беседе со Здоровье Mail.
Не менее распространенной проблемой становятся различные порезы и раны. Многие дачники пренебрегают перчатками, работая с острыми инструментами или обрабатывая землю. Между тем, даже небольшая ранка, загрязненная почвой, может привести к серьёзному инфицированию.
По словам травматолога, дачники также часто получают повреждения из-за несоблюдения техники безопасности, спешки и халатного отношения к работе с инструментами. Падения с лестниц, ранения электроинструментами и другие неприятности могли бы быть предотвращены при более внимательном подходе. Особую категорию составляют травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения. После трудового дня многие расслабляются с помощью спиртного, что нередко приводит к нелепым и опасным происшествиям.
Ранее врачи отмечали, что большинство огородных травм — это глубокие порезы, загрязненные раны и проколы. Без правильной обработки они могут привести к нагноению и даже столбняку.