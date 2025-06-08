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Лера Кудрявцева неприятно удивила гостей музыкальной премии

Актриса Лера Кудрявцева стала ведущей российской престижной музыкальной премии Муз-ТВ. Однако из-за плотного графика работы женщина не сдержалась и несколько раз выругалась нецензурными словами, чем неприятно удивила гостей. Об этом сообщает MK.RU.

Лера Кудрявцева не смогла обойтись без нецензурной лексики на музыкальной премии.

Актриса Лера Кудрявцева стала ведущей российской престижной музыкальной премии Муз-ТВ. Однако из-за плотного графика работы женщина не сдержалась и несколько раз выругалась нецензурными словами, чем неприятно удивила гостей. Об этом сообщает MK.RU.

«Красная дорожка началась днем, а закончилась церемония уже фактически ночью: все это время Лере пришлось держать в кадре красоту. Это, судя по всему, стоило ей немалых усилий. В какой-то момент телеведущая не могла сдержать эмоций и перешла на ненормативную лексику», — говорится в материале MK.RU.

Поводов для этого оказалось несколько. Сперва один из ассистентов наступил на платье Кудрявцевой, что вызвало у нее явное недовольство. После совместной фотосессии с Сергеем Лазаревым телеведущая начала искать свою помощницу, поскольку ей становилось все труднее находиться на высоких каблуках в течение продолжительного времени. Не дождавшись помощи, Кудрявцева решила снять неудобную обувь прямо на красной дорожке.

Ранее Лера Кудрявцева уже становилась участницей громких инцидентов на телевидении: после финала шоу «Суперстар» ее поведение по отношению к певице Азизе вызвало негативную реакцию зрителей и коллег, а поэт Илья Резник назвал этот конфликт «коммуналкой». Несмотря на скандал, подобные ситуации не повлияли на востребованность Кудрявцевой как ведущей крупных музыкальных мероприятий.