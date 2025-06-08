Лера Кудрявцева неприятно удивила гостей музыкальной премии

Поводов для этого оказалось несколько. Сперва один из ассистентов наступил на платье Кудрявцевой, что вызвало у нее явное недовольство. После совместной фотосессии с Сергеем Лазаревым телеведущая начала искать свою помощницу, поскольку ей становилось все труднее находиться на высоких каблуках в течение продолжительного времени. Не дождавшись помощи, Кудрявцева решила снять неудобную обувь прямо на красной дорожке.