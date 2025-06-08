Лера Кудрявцева неприятно удивила гостей музыкальной премии

Лера Кудрявцева не смогла обойтись без нецензурной лексики на музыкальной премии.
Актриса Лера Кудрявцева стала ведущей российской престижной музыкальной премии Муз-ТВ. Однако из-за плотного графика работы женщина не сдержалась и несколько раз выругалась нецензурными словами, чем неприятно удивила гостей. Об этом сообщает MK.RU.
«Красная дорожка началась днем, а закончилась церемония уже фактически ночью: все это время Лере пришлось держать в кадре красоту. Это, судя по всему, стоило ей немалых усилий. В какой-то момент телеведущая не могла сдержать эмоций и перешла на ненормативную лексику», — говорится в материале MK.RU.
Поводов для этого оказалось несколько. Сперва один из ассистентов наступил на платье Кудрявцевой, что вызвало у нее явное недовольство. После совместной фотосессии с Сергеем Лазаревым телеведущая начала искать свою помощницу, поскольку ей становилось все труднее находиться на высоких каблуках в течение продолжительного времени. Не дождавшись помощи, Кудрявцева решила снять неудобную обувь прямо на красной дорожке.
Ранее Лера Кудрявцева уже становилась участницей громких инцидентов на телевидении: после финала шоу «Суперстар» ее поведение по отношению к певице Азизе вызвало негативную реакцию зрителей и коллег, а поэт Илья Резник назвал этот конфликт «коммуналкой». Несмотря на скандал, подобные ситуации не повлияли на востребованность Кудрявцевой как ведущей крупных музыкальных мероприятий.