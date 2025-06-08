Тело известного певца Дениса Лупу нашли в квартире недавно умершей матери

Молдавского рэпера Дениса Лупу, более известного под сценическим псевдонимом Jucătoru, обнаружили мертвым в квартире скончавшейся месяц назад матери. Об этом сообщил портал Noi.md со ссылкой на бывшего менеджера музыканта Герберта Шиссера.
Причиной смерти артиста стала случайная передозировка антидепрессантами на фоне утраты родительницы. Итальянские власти сейчас пытаются связаться с родственниками Лупу, чтобы организовать церемонию погребения. Предполагается, что он будет похоронен в Молдавии рядом с отцом.
— Он был теплой душой, талантливым ребёнком, артистом, который так и не нашел своего места в этом мире, но оставил глубокий след в наших сердцах, — говорится в материале.