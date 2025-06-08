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МЧС предупредило об опасности возникновения смерчей в Москве ночью

МЧС призвало водителей избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Источник: Аргументы и факты

В МЧС предупредили россиян о возможности формирования смерчей в Москве ночью, а также дали рекомендации водителям и пешеходам, пишет РИА Новости.

«По прогнозам синоптиков, Росгидромет в период с 21 часа 8 июня до трех часов ночи 9 июня местами по Москве сохранится очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве призвали водителей существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, рекомендовано избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. При этом пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве температура воздуха превысит +30 градусов по Цельсию к 10 июня.