МЧС предупредило об опасности возникновения смерчей в Москве ночью

В МЧС предупредили россиян о возможности формирования смерчей в Москве ночью, а также дали рекомендации водителям и пешеходам, пишет РИА Новости.
«По прогнозам синоптиков, Росгидромет в период с 21 часа 8 июня до трех часов ночи 9 июня местами по Москве сохранится очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей», — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
В ведомстве призвали водителей существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, рекомендовано избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. При этом пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве температура воздуха превысит +30 градусов по Цельсию к 10 июня.