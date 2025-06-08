МЧС предупредило об опасности возникновения смерчей в Москве ночью

В ведомстве призвали водителей существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, рекомендовано избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. При этом пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.