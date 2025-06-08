Эксперты подсказали, как не сломать телефон в жару

Прямые солнечные лучи могут навредить экрану телефона.
Во избежание перегрева телефона в жаркую погоду рекомендуется держать устройство вдали от прямого солнечного света, по возможности размещая его в тени во время пребывания на улице. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
«Если находитесь на улице, то постарайтесь убрать гаджет подальше от солнечных лучей в тень. Если едете в авто — не держите его на приборной панели. Прямые солнечные лучи очень быстро нагревают смартфон, они навредят не только аккумулятору, но и экрану гаджета», — рекомендовала «Общественная служба новостей».
Чтобы снизить температуру смартфона, также рекомендуется временно прекратить его использование, особенно если включена камера или устройство находится на зарядке, поскольку это провоцирует дополнительный нагрев. В случае сильного перегрева снимите чехол, уменьшите яркость дисплея, при возможности понизьте разрешение и частоту обновления экрана, закройте лишние приложения и выполните перезагрузку.
Для более эффективного охлаждения отключите Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию и точку доступа, а также переведите телефон в авиарежим. Не размещайте устройство на мягких поверхностях во время зарядки и по возможности поместите его рядом с источником прохлады, например вентилятором или кондиционером. Также рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение, поскольку системные ошибки могут приводить к перегреву. Дополнительно очистка кеша поможет освободить память и ускорить процесс охлаждения устройства.
Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов предостерег от хранения в салоне автомобиля в жаркую погоду таких предметов, как зажигалки, аэрозольные баллончики, мобильные телефоны и газовые баллоны. По его словам, температура внутри машины способна подняться до 45−55 градусов, что создает риск взрыва объектов при их сильном нагреве, передает RT.