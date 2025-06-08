Эксперты подсказали, как не сломать телефон в жару

Для более эффективного охлаждения отключите Wi-Fi, Bluetooth, геолокацию и точку доступа, а также переведите телефон в авиарежим. Не размещайте устройство на мягких поверхностях во время зарядки и по возможности поместите его рядом с источником прохлады, например вентилятором или кондиционером. Также рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение, поскольку системные ошибки могут приводить к перегреву. Дополнительно очистка кеша поможет освободить память и ускорить процесс охлаждения устройства.