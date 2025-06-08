Москвичи поделились завораживающими кадрами грозы на фоне радуги. Видео

Молнии сверкали на фоне радуги.
Жители Москвы 8 июня запечатлели редкое природное явление — грозу на фоне яркой радуги. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео и фотографии, на которых видны молнии, сверкающие на фоне разноцветной дуги.
«Подписчики поделились завораживающими кадрами молний на фоне шикарной радуги в Москве. А один из разрядов ударил в жилую многоэтажку в Люберцах», — сообщает telegram-канал SHOT.
В публикации отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС продлило экстренное предупреждение по Москве до 03:00 ночи 9 июня. В ведомстве предупредили о высокой вероятности образования смерчей, ливней, сильных гроз, шквалистого ветра с порывами до 25 метров в секунду и выпадения крупного града.