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«А как же французская элегантность?»: Филиппо осудил жену Макрона за неудачный выбор обуви

Филиппо раскритиковал наряд первой леди Франции на приеме в Монако.

Источник: Комсомольская правда

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит совершила ошибку, выбрав неподходящую обувь для официального визита в Монако. Об этом сообщил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?» — высказался Филиппо в своём аккаунте в социальной сети X.

На кадрах Бриджит идет вдоль бассейна рядом с княгиней Шарлен. На первой леди Франции — стильный брючный костюм и массивные белые кроссовки. Супруга князя Монако выбрала элегантное черно-белое платье в полоску и туфли-лодочки.

Недавно супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Бриджит, сделала резкое замечание, состоящее всего из трех слов, спустя несколько минут после того, как толкнула своего мужа.