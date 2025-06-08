«А как же французская элегантность?»: Филиппо осудил жену Макрона за неудачный выбор обуви

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит совершила ошибку, выбрав неподходящую обувь для официального визита в Монако. Об этом сообщил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?» — высказался Филиппо в своём аккаунте в социальной сети X.
На кадрах Бриджит идет вдоль бассейна рядом с княгиней Шарлен. На первой леди Франции — стильный брючный костюм и массивные белые кроссовки. Супруга князя Монако выбрала элегантное черно-белое платье в полоску и туфли-лодочки.
Недавно супруга президента Франции Эммануэля Макрона, Бриджит, сделала резкое замечание, состоящее всего из трех слов, спустя несколько минут после того, как толкнула своего мужа.