Роскошное платье Оксаны Самойловой разошлось по шву на Премии Муз-ТВ в самом неподходящем месте

На Оксане Самойловой разошлось платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana.
«В конце вечера произошло непредвиденное. Хорошо, что это конец вечера. У меня разошлась молния прям на жопке», — заявила Самойлова и повернулась спиной, демонстрируя порванное платье.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Премии Муз-ТВ триумфально появился Филипп Киркоров после лечения серьёзного ожога. Певец выглядел весьма свежо. Для выхода он выбрал модные широкие брюки, светлый пиджак и классическую белую рубашку. На мероприятии артист появился в компании Виктории Шеляговой, исполнившей главную роль в его клипе «Чёрная пантера».