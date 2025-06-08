Вырвал победу в пятом сете: как прошел грандиозный финал турнира «Ролан Гаррос»

Грандиозный финал «Ролан Гаррос» состоялся вечером 8 июня.
«Ролан Гаррос» — престижный теннисный турнир на грунтовых кортах. Это один из четырех турниров Большого шлема, который считается самым важным соревнованием в мире тенниса. Ежегодно в конце мая — начале июня лучшие теннисисты планеты съезжаются в Париж, чтобы побороться за титул на легендарных кортах. Сегодня на корте схлестнулись итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. URA.RU рассказывает все, что нужно знать о финале «Ролан Гаррос» в 2025 году.
История турнира «Ролан Гаррос».
Турнир ведет свою историю с 1891 года, но статус международного он приобрел лишь в 1925 году. Свое название чемпионат получил в честь Ролана Гарро — французского авиатора и героя Первой мировой войны, который увлекался теннисом. В 1928 году соревнования переехали на специально построенный стадион, названный в его честь. С тех пор турнир прочно ассоциируется с этим местом.
Как проходит турнир «Ролан Гаррос».
Соревнования длятся две недели, в течение которых матчи проходят ежедневно. Главные поединки разыгрываются на трех основных кортах: центральном «Филипп Шатрие», втором по значимости «Сюзанн Ленглен» и относительно новом «Симон Матье».
Помимо напряженной спортивной борьбы, турнир сопровождается праздничными мероприятиями: работают фуд-корты с национальной кухней, проводятся автограф-сессии и развлекательные программы для болельщиков.
Кто такой Янник Синнер.
Испанец Янник Синнер начал выступать на профессиональных турнирах в 2018 годуФото: Christophe Ena/AP/TASS.
Янник Синнер родился 16 августа 2001 года в небольшом городке Сан-Кандидо в Южном Тироле. С детства он увлекался спортом — сначала занимался горными лыжами и даже становился чемпионом Италии среди юниоров, но в 13 лет полностью переключился на теннис.
Его талант быстро заметили, и в 2018 году он начал выступать на профессиональных турнирах. Уже тогда эксперты отмечали его мощные удары, холодный расчет на корте и необычайную для его возраста зрелость.
Карьера Яника Синнера:
2019 год — Синнер выиграл первый титул ATP Challenger, а затем дебютировал в основной сетке ATP-тура.2020 год — стал самым молодым финалистом турнира ATP 500 в истории, на тот момент ему было 18 лет. В этом же году впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга.2021 год — выиграл четыре титула ATP, включая турнир в Вашингтоне, и впервые сыграл в финале Masters 1000 в Майами. В 2022 году он впервые вышел в ¼ финала Ролан Гаррос и Уимблдона, закрепившись в топ-10.В 2023 году Синнер добился главного успеха в карьере — привел сборную Италии к победе в Кубке Дэвиса, а также выиграл первый Masters 1000 в Торонто. В январе 2024 года Синнер совершил историческое достижение — выиграл Australian Open, переиграв в финале Даниила Медведева в пятисетовом матче. Эта победа сделала его первым итальянцем в истории, завоевавшим титул Большого шлема в одиночном разряде.
Кто такой Карлос Алькарас.
Испанец Карлос Алькарас начал играть в теннис в 4 годаФото: Christophe Ena/AP/TASS.
Карлос Алькарас Гарфия родился 5 мая 2003 года в Эль-Пальмаре. С 4 лет начал играть в теннис под руководством отца, который работал директором местного теннисного клуба. В детстве его кумиром был Рафаэль Надаль, и уже тогда было видно, что Алькарас обладает невероятным талантом.
В 15 лет он стал профессионалом, а в 16 выиграл первый турнир серии ITF Futures. Его прогресс был настолько стремительным, что в 2020 году, в возрасте 17 лет, он дебютировал в основной сетке турнира ATP в Рио-де-Жанейро.
Карьера Карлоса Алькараса:
2021 год — выиграл первый титул ATP в Умаге, став самым молодым победителем турнира с 2008 года. В этом же году впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга.2022 год — стал самым молодым № 1 в истории ATP в 19 лет, побив рекорд Ллейтона Хьюитта. Выиграл первый Большой шлем — US Open-2022, переиграв Каспера Рууда в финале. А также завоевал два Masters 1000.В 2023 году Алькарас выиграл Уимблдон, одержав эпическую победу над Новаком Джоковичем в финале. Из-за травм ему пришлось пропустить часть сезона, но Карлос все равно вернулся в топ-3.В 2024 году продолжил борьбу за первую строчку рейтинга с Джоковичем и Синнером.
Как прошел финал «Ролан Гарос».
Первый сет (6:4, 61 минута).
Игра началась с упорной борьбы, где Синнеру удалось взять верх со счетом 6:4. На отметке 4:5 Алькарасу потребовался медицинский перерыв — по всей видимости, из-за попавшего в глаза песка, после чего врач закапал спортсмену специальные капли. Несмотря на это, первая партия осталась за итальянским теннисистом.
Второй сет (6:7 (4:7), 69 минут).
Во второй партии Алькарас проявил характер, сумев отыграться со счета 2:5. Однако на решающем тай-брейке Синнер оказался сильнее, выиграв его 7:4. Таким образом, после двух часов игры итальянец уверенно вел 2−0 по сетам.
Третий сет (4:6, 51 минута).
Алькарас смог переломить ход встречи в третьем сете. Испанский теннисист демонстрировал великолепную игру, что позволило ему забрать партию со счетом 6:4 за 51 минуту, сократив отставание в матче.
Четвертый сет (7:6 (7:3), 72 минуты).
Самая драматичная партия матча. Алькарас проявил невероятную силу воли, отыграв три матчбола на своей подаче. На тай-брейке он был неудержим, одержав победу 7:3 и сравняв счет в матче — 2:2 по сетам.
Пятый сет (7:6 (10:2).
В итоге Карлос Алькарас одержал впечатляющую победу над Янником Синнером. Встреча длилась 5 часов 29 минут и стала самым продолжительным финалом в истории «Ролан Гаррос». В рамках игры Алькарас семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. В тоже время Синнера сделал восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.