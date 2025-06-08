Вырвал победу в пятом сете: как прошел грандиозный финал турнира «Ролан Гаррос»

2019 год — Синнер выиграл первый титул ATP Challenger, а затем дебютировал в основной сетке ATP-тура.2020 год — стал самым молодым финалистом турнира ATP 500 в истории, на тот момент ему было 18 лет. В этом же году впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга.2021 год — выиграл четыре титула ATP, включая турнир в Вашингтоне, и впервые сыграл в финале Masters 1000 в Майами. В 2022 году он впервые вышел в ¼ финала Ролан Гаррос и Уимблдона, закрепившись в топ-10.В 2023 году Синнер добился главного успеха в карьере — привел сборную Италии к победе в Кубке Дэвиса, а также выиграл первый Masters 1000 в Торонто. В январе 2024 года Синнер совершил историческое достижение — выиграл Australian Open, переиграв в финале Даниила Медведева в пятисетовом матче. Эта победа сделала его первым итальянцем в истории, завоевавшим титул Большого шлема в одиночном разряде.