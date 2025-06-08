Российские военнослужащие обнаружили в зоне специальной военной операции (СВО) скелетированные останки военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север Вооруженных сил РФ».
По словам бойцов, опознать украинского солдата, чьи останки будут направлены в российский морг, можно будет только с помощью специального генетического теста. Они отметили, что большое количество военнослужащих ВСУ на родине числятся пропавшими без вести.
— Если вы еще на связи с Вашим отцом, мужем или братом… объясняйте ему… что хотите, но он должен понять, что единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен, — говорится в публикации.
Российские военнослужащие также обнаружили в приграничной части Суджи в Курской области боевую бронированную машину «Козак», которая стала «металлическим гробом» для бойца ВСУ.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.