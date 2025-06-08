Министр спорта Ковальчук сказал, что нужно сделать с футболом в Беларуси

— Футбол у нас есть, но его надо немножко переформатировать. И я думаю, этот футбол даст импульс, — заявил Ковальчук, находясь на новом Национальном футбольном стадионе в Минске. Причем именно это сооружение может стать залогом хорошего будущего данного вида спорта.