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Министр спорта Ковальчук сказал, что нужно сделать с футболом в Беларуси

Министр спорта и туризма Ковальчук сказал, какие изменения требуются футболу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сказал телеканалу «Беларусь 1», какие изменения требуются футболу в Беларуси.

— Футбол у нас есть, но его надо немножко переформатировать. И я думаю, этот футбол даст импульс, — заявил Ковальчук, находясь на новом Национальном футбольном стадионе в Минске. Причем именно это сооружение может стать залогом хорошего будущего данного вида спорта.

Также министр обратил внимание на успехи Беларуси в разных видах футбола:

— Вы посмотрите, пляжный футбол. Мы могли предположить, что в финале чемпионата мира будет играть Бразилия и Беларусь? Мини-футбол. Вышли на чемпионат Европы, победив сильную сборную Италии.

Напомним, Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня. А во время церемонии открытия нового сооружения президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.