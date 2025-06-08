Министр спорта Ковальчук сказал, что нужно сделать с футболом в Беларуси

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сказал телеканалу «Беларусь 1», какие изменения требуются футболу в Беларуси.
— Футбол у нас есть, но его надо немножко переформатировать. И я думаю, этот футбол даст импульс, — заявил Ковальчук, находясь на новом Национальном футбольном стадионе в Минске. Причем именно это сооружение может стать залогом хорошего будущего данного вида спорта.
Также министр обратил внимание на успехи Беларуси в разных видах футбола:
— Вы посмотрите, пляжный футбол. Мы могли предположить, что в финале чемпионата мира будет играть Бразилия и Беларусь? Мини-футбол. Вышли на чемпионат Европы, победив сильную сборную Италии.
Напомним, Национальный футбольный стадион открылся в Минске 7 июня. А во время церемонии открытия нового сооружения президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.