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Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков

Во Внуково в воскресенье выпало около 70% месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Около 70% от месячной нормы осадков выпало в воскресенье во Внуково, в некоторых районах московского региона — от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково — там в осадкомеры метеорологов попало 54 миллиметра небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что обилие влаги, принесенное дождями, при понижении температуры в середине ночи, станет причиной образования в Москве и Подмосковье очаговых туманов с видимостью 500−800 метров. С восходом солнца туманы рассеются.