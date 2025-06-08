Во Внуково выпало около 70 процентов месячной нормы осадков

«В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково — там в осадкомеры метеорологов попало 54 миллиметра небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь», — написал Леус в своем Telegram-канале.