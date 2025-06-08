«У него дети, и их поднимать нужно»: Садальский высказался о состоянии Киркорова

27 мая сообщалось, что Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Российские СМИ сообщили, что врачи якобы диагностировали артисту частичный некроз кожи. Однако, по словам Успенской, эта информация не имеет ничего общего с действительностью.