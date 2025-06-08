«У него дети, и их поднимать нужно»: Садальский высказался о состоянии Киркорова

Актер Станислав Садальский пожелал скорейшего выздоровления певцу Филиппу Киркорову, проходящему лечение после того, как на одном из своих концертов он получил ожог руки.
По словам артиста, музыкант хотел устроить эффектное шоу и решился на необдуманный шаг, действуя из «зависимости и страха».
— Искренне сочувствую Киркорову. У него дети, и их поднимать нужно, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления, — написал Садальский в своем Telegram-канале.
Близкие певца сообщали, что Киркоров вынужден остаться в больнице еще на месяц. По словам пресс-секретаря артиста Екатерины Успенской, музыканту стало намного лучше.
27 мая сообщалось, что Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Российские СМИ сообщили, что врачи якобы диагностировали артисту частичный некроз кожи. Однако, по словам Успенской, эта информация не имеет ничего общего с действительностью.
Фанаты певца, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у Киркорова появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.