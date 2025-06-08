Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета

Игра продолжалась пять часов 32 минуты. 23-летний Синнер, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выиграл первые два сета и вёл с брейком в третьем, но его соперник смог переломить ход матча. Кстати, испанец впервые на турнирах Большого шлема выиграл матч, в котором проигрывал со счетом 0−2 по сетам (до этого было восемь поражений). Для 22-летнего Алькараса (2-я ракетка мира) эта победа стала пятой на турнирах «Большого шлема» и второй на «Ролан Гаррос» после успеха в прошлом году.