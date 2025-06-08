Спасатели МЧС используют дроны для поиска нарушителей на белорусских пляжах

Спасатели МЧС рассказали про использование дронов для поиска нарушителей на белорусских пляжах. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ сенатор, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Мелешкин.
В частности, Мелешкин сказал, что безопасность на пляжах в купальный сезон включает в себя СМС-оповещение, своевременное реагирование и авиапатрулирование. Причем сенатор особо подчеркнул, что из 25 утонувших в Витебской области с 1 мая по 30 сентября 2024-го 80% были в состоянии алкогольного опьянения, а утопления произошли в запрещенных для купания местах.
— Мы видим эти категории граждан, мы с ними работаем, проводим рейды. Используем даже дроны в рейдовых мероприятиях, потому что наши граждане ищут как можно более укромное местечко, где бы провести досуг, где бы никто не беспокоил. Мы это все выявляем, все это фиксируем. Работники органов внутренних дел со своей стороны реагируют, — сказал Мелешкин.
Тем временем министр спорта Сергей Ковальчук сказал, что нужно сделать с футболом в Беларуси.
Кроме того, белорусский рефлексотерапевт назвала болезни, которые имеют психосоматическую природу: «Опустошение часто приводит к слабости в ногах и руках, энурез — нота страха, отек — от душевной боли и обиды».
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