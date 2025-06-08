Спасатели МЧС используют дроны для поиска нарушителей на белорусских пляжах

— Мы видим эти категории граждан, мы с ними работаем, проводим рейды. Используем даже дроны в рейдовых мероприятиях, потому что наши граждане ищут как можно более укромное местечко, где бы провести досуг, где бы никто не беспокоил. Мы это все выявляем, все это фиксируем. Работники органов внутренних дел со своей стороны реагируют, — сказал Мелешкин.