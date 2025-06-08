В секторе Газа нашли тело главы военного крыла ХАМАС Синвара

Кроме того, во время обысков подземного туннеля нашли предметы, которые принадлежали Мухаммеду Синвару и командиру бригады «Рафах» Мухаммеду Шабане, дополнительные разведданные. Данные направили для дальнейшего расследования. Также во время операции обнаружили тела пока еще неопознанных людей.