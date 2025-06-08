В секторе Газа нашли тело главы военного крыла ХАМАС Синвара

«В ходе целенаправленной операции ЦАХАЛ и после завершения процесса идентификации удалось установить, что тело Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под европейской больницей в Хан-Юнисе», — сказано в публикации армейской пресс-службы.
Кроме того, во время обысков подземного туннеля нашли предметы, которые принадлежали Мухаммеду Синвару и командиру бригады «Рафах» Мухаммеду Шабане, дополнительные разведданные. Данные направили для дальнейшего расследования. Также во время операции обнаружили тела пока еще неопознанных людей.
Как отмечается агентство, Синвара ликвидировали вместе с Шабаной 13 мая. Они находились в поземном командно-штабном комплексе, где сейчас работает ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что движение ХАМАС выразило готовность возобновить непрямые переговоры с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.