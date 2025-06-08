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В секторе Газа нашли тело главы военного крыла ХАМАС Синвара

Во время обысков подземного туннеля нашли предметы, которые принадлежали Мухаммеду Синвару.

Источник: Аргументы и факты

На юге сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила тело главы военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, пишет РИА Новости.

«В ходе целенаправленной операции ЦАХАЛ и после завершения процесса идентификации удалось установить, что тело Мухаммеда Синвара было обнаружено в подземном туннеле под европейской больницей в Хан-Юнисе», — сказано в публикации армейской пресс-службы.

Кроме того, во время обысков подземного туннеля нашли предметы, которые принадлежали Мухаммеду Синвару и командиру бригады «Рафах» Мухаммеду Шабане, дополнительные разведданные. Данные направили для дальнейшего расследования. Также во время операции обнаружили тела пока еще неопознанных людей.

Как отмечается агентство, Синвара ликвидировали вместе с Шабаной 13 мая. Они находились в поземном командно-штабном комплексе, где сейчас работает ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС выразило готовность возобновить непрямые переговоры с Израилем по прекращению огня в секторе Газа.