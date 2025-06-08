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Ученые обнаружили еще один смертельно опасный вирус

Американские исследователи обнаружили в китайской провинции Ухань новый коронавирус HKU5-CoV-2, который при определенных мутациях может представлять угрозу для человека.

Американские исследователи обнаружили в китайской провинции Ухань новый коронавирус HKU5-CoV-2, который при определенных мутациях может представлять угрозу для человека. Согласно публикации в Nature Communications, вирус относится к тому же семейству, что и возбудитель ближневосточного респираторного синдрома (MERS), смертность от которого достигает 35%.

Пока HKU5-CoV-2 эффективно заражает только клетки летучих мышей, однако лабораторные эксперименты с псевдовирусами показали, что его шиповидный белок потенциально способен связываться с человеческими рецепторами ACE2. Ученые особенно обеспокоены традицией торговли дикими животными в Китае, которая может ускорить передачу вируса через промежуточных хозяев, таких как норки или циветты.

Хотя текущая эффективность передачи HKU5-CoV-2 значительно ниже, чем у COVID-19, исследователи предупреждают о риске его адаптации к человеческому организму.

Новый патоген уже обнаружен в нескольких южных и восточных провинциях Китая, что требует усиления эпидемиологического контроля и мониторинга ситуации.

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