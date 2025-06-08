Ученые обнаружили еще один смертельно опасный вирус

Пока HKU5-CoV-2 эффективно заражает только клетки летучих мышей, однако лабораторные эксперименты с псевдовирусами показали, что его шиповидный белок потенциально способен связываться с человеческими рецепторами ACE2. Ученые особенно обеспокоены традицией торговли дикими животными в Китае, которая может ускорить передачу вируса через промежуточных хозяев, таких как норки или циветты.