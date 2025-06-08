Министерство по налогам и сборам объяснило правило первого видеосеанса при посещении онлайн-казино

Министерство по налогам и сборам объяснило в эфире телеканала СТВ правило первого видеосеанса при посещении онлайн-казино.
Напомним, на дня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу. Особенность нормы о первом видеосеансе при посещении онлайн-казино прокомментировал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич:
— Для участия в виртуальных игорных заведениях понадобится первое посещение живого игорного заведения либо видеосеанс, который позволит идентифицировать данные, что это непосредственно то физическое лицо, которое регистрируется. Плюс предусматривается многофакторная аутентификация лиц, которые участвуют в азартных играх.
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