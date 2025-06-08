Министерство по налогам и сборам объяснило правило первого видеосеанса при посещении онлайн-казино

Напомним, на дня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси: запрет нескольких аккаунтов, электронные карты и переводы за границу. Особенность нормы о первом видеосеансе при посещении онлайн-казино прокомментировал заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Владимир Муквич: