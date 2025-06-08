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Европейский футболист заявил о дискриминации в российском клубе

Полузащитник сборной Эстонии Михкель Айнсалу раскрыл детали неудавшегося перехода в клуб Российской Премьер-Лиги летом 2021 года.

Полузащитник сборной Эстонии Михкель Айнсалу раскрыл детали неудавшегося перехода в клуб Российской Премьер-Лиги летом 2021 года. В эфире подкаста TRUE4EST 29-летний футболист заявил, что трансфер сорвался из-за его эстонского гражданства, пишет kp.ru.

По словам Айнсалу, после успешных переговоров с тренерским штабом и согласования контракта с необычной схемой выплат (20 000 евро в месяц с распределением между игроком, директором, тренером и спортивным директором), президент клуба в последний момент отказался от сделки.

Причиной стало заявление, что «эстонские футболисты не соответствуют уровню команды».

Решение было принято после того, как он уже сделал прививку от COVID-19 и купил билеты на сборы команды в Австрии. Сейчас Айнсалу выступает за таллиннскую «Левадию».

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