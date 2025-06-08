Синоптик Леус: во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков

Во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков 8 июня, в некоторых районах московского региона — от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил синоптик Михаил Леус.
«В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково — там в осадкомеры метеорологов попало 54 мм небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь!», — написал Михаил Леус в Telegram.
Он добавил, что ночью в Москве и области будут наблюдаться очаговые туманы с видимостью 500−800 метров. Однако они рассеются, когда взойдет солнце.
Ранее в МЧС предупредили россиян о возможности формирования смерчей в Москве ночью. Кроме того, в ведомстве дали рекомендации водителям и пешеходам.