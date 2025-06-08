Синоптик Леус: во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков

«В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково — там в осадкомеры метеорологов попало 54 мм небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь!», — написал Михаил Леус в Telegram.