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Синоптик Леус: во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков

Михаил Леус сообщил, что ночью в Москве и области будут наблюдаться очаговые туманы.

Источник: Аргументы и факты

Во Внуково выпало около 70% от месячной нормы осадков 8 июня, в некоторых районах московского региона — от 15 до 34% от июньской нормы, сообщил синоптик Михаил Леус.

«В некоторых районах столичного региона сегодня выпало от 15 до 34% от июньской нормы осадков. Особенно дождь постарался во Внуково — там в осадкомеры метеорологов попало 54 мм небесной влаги или около 70% от положенного за весь июнь!», — написал Михаил Леус в Telegram.

Он добавил, что ночью в Москве и области будут наблюдаться очаговые туманы с видимостью 500−800 метров. Однако они рассеются, когда взойдет солнце.

Ранее в МЧС предупредили россиян о возможности формирования смерчей в Москве ночью. Кроме того, в ведомстве дали рекомендации водителям и пешеходам.