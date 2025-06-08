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В Курской области восстановили нарушенное ударами ВСУ энергоснабжение

В Курской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ. Об этом 8 июня сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Электроснабжение оперативно восстановили.

В Курской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ. Об этом 8 июня сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Аварийные бригады ПАО “Россети” восстановили подачу электричества. Оно было нарушено в результате атаки ВСУ», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Электроснабжение было прервано в Рыльском районе, а также частично в Глушковском и Кореневском муниципалитетах после удара по подстанции 110 кВ «Рыльск». В течение нескольких часов специалисты оперативно устранили последствия обстрела и провели необходимые ремонтные работы. По словам региональных властей, сейчас все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома подключены к электросетям.