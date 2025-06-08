В Курской области восстановили нарушенное ударами ВСУ энергоснабжение

Электроснабжение было прервано в Рыльском районе, а также частично в Глушковском и Кореневском муниципалитетах после удара по подстанции 110 кВ «Рыльск». В течение нескольких часов специалисты оперативно устранили последствия обстрела и провели необходимые ремонтные работы. По словам региональных властей, сейчас все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома подключены к электросетям.