В Курской области восстановили нарушенное ударами ВСУ энергоснабжение

Электроснабжение оперативно восстановили.
В Курской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки ВСУ. Об этом 8 июня сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Аварийные бригады ПАО “Россети” восстановили подачу электричества. Оно было нарушено в результате атаки ВСУ», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Электроснабжение было прервано в Рыльском районе, а также частично в Глушковском и Кореневском муниципалитетах после удара по подстанции 110 кВ «Рыльск». В течение нескольких часов специалисты оперативно устранили последствия обстрела и провели необходимые ремонтные работы. По словам региональных властей, сейчас все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома подключены к электросетям.