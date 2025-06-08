Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового штамма коронавируса в РФ

Напомним, ранее американские исследователи сделали тревожное открытие: коронавирус HKU5-CoV-2, потенциально угрожающий здоровью человека, был выявлен в образцах, собранных у китайских летучих мышей. Этот вирус имеет способность атаковать человеческие клетки и может начать инфицирование всего после одной мутации. В связи с этим специалисты заявили о необходимости тщательно отслеживать динамику.