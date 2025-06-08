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Алькарас обыграл Синнера и второй раз подряд стал лидером Roland Garros

Испанцу удалось завоевать пятый титул турнира Большого шлема.

Источник: Аргументы и факты

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас смог одержать победу над лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянцем Янником Синнером в итоговом матче Roland Garros. Соревнование проходило в Париже.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 2-м номером. Итальянец выступал под 1-м номером посева.

В итоговом матче Большого шлема впервые сыграли теннисисты, родившиеся в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку рейтинга ATP. Российского теннисиста обошел в рейтинге датчанин Хольгер Руне.