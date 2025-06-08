Алькарас обыграл Синнера и второй раз подряд стал лидером Roland Garros

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас смог одержать победу над лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянцем Янником Синнером в итоговом матче Roland Garros. Соревнование проходило в Париже.
Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 2-м номером. Итальянец выступал под 1-м номером посева.
В итоговом матче Большого шлема впервые сыграли теннисисты, родившиеся в XXI веке.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку рейтинга ATP. Российского теннисиста обошел в рейтинге датчанин Хольгер Руне.