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РБК: в Шереметьево успокоили россиян по поводу экстренной посадки Boeing-747

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» Boeing-747, который ранее готовился к экстренной посадке, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» Boeing-747, который ранее готовился к экстренной посадке, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сел штатно», — передает слова пресс-службы издание РБК. Ранее поступала информация, что самолет кружил над Москвой в ожидании посадки.

Самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» выполнял рейс Москва — Анадырь и был вынужден вернуться в Шереметьево после обнаружения технических неисправностей вскоре после взлета. На борту находились 282 пассажира, самолет некоторое время кружил над Москвой, сжигая топливо перед посадкой.