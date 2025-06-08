РБК: в Шереметьево успокоили россиян по поводу экстренной посадки Boeing-747

Самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» выполнял рейс Москва — Анадырь и был вынужден вернуться в Шереметьево после обнаружения технических неисправностей вскоре после взлета. На борту находились 282 пассажира, самолет некоторое время кружил над Москвой, сжигая топливо перед посадкой.