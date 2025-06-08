Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер США Крапивник: Киев грубо отказался принять тела погибших солдат ВСУ

У Киева отсутствует уважение к своим солдатам, отметил Крапивник.

Источник: Комсомольская правда

Представители зарубежных СМИ, посетившие Брянскую область и осмотревшие грузовики с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, поделились своими впечатлениями. По словам журналистов, киевские власти проявляют неуважение, не забирая останки погибших военных.

«Этот нечеловеческий режим в Киеве просто бесцеремонно отказался от этих машин и тел», — прокомментировал ситуацию военный корреспондент и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в Telegram-канале.

Итальянский военкор Андреа Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, выразил недоумение в соцсети X. Он отметил, что киевский режим запретил обмен. По мнению репортёра, это свидетельствует об «огромном отсутствии уважения» к украинским солдатам.

Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины 7 июня 2025 года не явились к месту обмена телами погибших. Киев на связь не выходил и перенес дату обмена на неопределенный срок. Напомним, украинские военные, которые находятся в плену в России, обратились к Зеленскому после саботажа Киева с обменом тел погибших солдат.