Экс-офицер США Крапивник: Киев грубо отказался принять тела погибших солдат ВСУ

Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины 7 июня 2025 года не явились к месту обмена телами погибших. Киев на связь не выходил и перенес дату обмена на неопределенный срок. Напомним, украинские военные, которые находятся в плену в России, обратились к Зеленскому после саботажа Киева с обменом тел погибших солдат.