Представители зарубежных СМИ, посетившие Брянскую область и осмотревшие грузовики с телами солдат ВСУ, подготовленными к передаче украинской стороне, поделились своими впечатлениями. По словам журналистов, киевские власти проявляют неуважение, не забирая останки погибших военных.
«Этот нечеловеческий режим в Киеве просто бесцеремонно отказался от этих машин и тел», — прокомментировал ситуацию военный корреспондент и бывший офицер армии США Станислав Крапивник в Telegram-канале.
Итальянский военкор Андреа Лучиди, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, выразил недоумение в соцсети X. Он отметил, что киевский режим запретил обмен. По мнению репортёра, это свидетельствует об «огромном отсутствии уважения» к украинским солдатам.
Ранее KP.RU сообщил, что представители Украины 7 июня 2025 года не явились к месту обмена телами погибших. Киев на связь не выходил и перенес дату обмена на неопределенный срок. Напомним, украинские военные, которые находятся в плену в России, обратились к Зеленскому после саботажа Киева с обменом тел погибших солдат.