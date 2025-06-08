Отец Маска сделал неожиданное заявление о Москве

«Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», — отметил Маск-старший.