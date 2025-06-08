Отец Маска сделал неожиданное заявление о Москве

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск восхитился красотами российской столицы после первого своего визита в Москву. Об этом пишут СМИ.
«Я всегда хотел посетить Москву, и только сейчас у меня появилась такая возможность. Должен сказать, что я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы, ее чистотой, чудесными дорогами. На мой взгляд, весь мир должен больше знать о Москве», — отметил Маск-старший.
Больше всего его поразило большое количество гуляющих женщин с детьми в парках. И он увидел счастье в их лицах. И при этом, подчеркнул Эррол Маск, дамы не опасаются за свою жизнь.
Ранее сообщалось, что отец Илона Маска прилетел в Москву. Здесь он должен принять участие в «Форуме Будущего 2050». И уже успел отметиться заявлением о конфликте своего сына и президента США Дональда Трампа. Он назвал ссору ошибкой, в которой нет ничего необычного.