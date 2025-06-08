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В Шереметьево ответили на сообщения об экстренной посадке Boeing-747

В Шереметьево дали официальный комментарий после экстренной посадки пассажирского авиалайнера Boeing-747, принадлежащего компании «Россия».

В Шереметьево дали официальный комментарий после экстренной посадки пассажирского авиалайнера Boeing-747, принадлежащего компании «Россия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сел штатно», — коротко прокомментировали представители воздушной гавани.

Ранее в медиа появилась информация, что Boeing-747, совершавший полет из Москвы в Анадырь, некоторое время кружил в небе над столицей. Сообщалось, что он таким образом сжигал топливо.

Также отмечалось, что у борта при вылете из Шереметьево сработал датчик неисправности. Тогда командир воздушного судна решил развернуться и сесть в аэропорту взлета. В салоне самолета находилось 282 пассажира.

Ранее «МК» писал, что пассажирский самолет China Southern Airlines, следовавший из Ханчжоу в Шэньчжэнь, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за взрыва пауэрбанка и задымления в салоне.