Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси

В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили местные власти.
— Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road, — сказано в заявлении патруля в социальной сети X.
По предварительным данным, на борту находились 16−20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницы.
Уточняется, что падение самолета произошло в округе Коффи.
В этот же день пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Лайнер должен был следовать по маршруту Москва — Анадырь. Причиной возвращения в пункт вылета стали проблемы в работе системы кондиционирования.