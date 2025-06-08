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Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси

В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили местные власти.

В американском штате Теннесси упал пассажирский самолет. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили местные власти.

— Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолета на Old Shelbyville Road, — сказано в заявлении патруля в социальной сети X.

По предварительным данным, на борту находились 16−20 человек. Некоторых пострадавших доставили по воздуху в больницы.

Уточняется, что падение самолета произошло в округе Коффи.

В этот же день пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Лайнер должен был следовать по маршруту Москва — Анадырь. Причиной возвращения в пункт вылета стали проблемы в работе системы кондиционирования.