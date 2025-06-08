Пассажирский самолет упал в американском штате Теннесси

В этот же день пассажирский самолет Boeing 747−400 авиакомпании «Россия» экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Лайнер должен был следовать по маршруту Москва — Анадырь. Причиной возвращения в пункт вылета стали проблемы в работе системы кондиционирования.