Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что целью визита немецкого канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон стало попытка усилить противостояние с Россией.
«Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь конфликт с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — заявил журналист.
На прошедшей неделе канцлер Германии совершил рабочий визит в столицу США, в ходе которого состоялись переговоры с президентом Дональдом Трампом. Поездка стала для Мерца первым зарубежным визитом после вступления в должность руководителя германского кабинета министров.
Накануне Мерц в беседе с Трампом заявил, что в ходе Нормандской операции американские войска внесли решающий вклад в завершение Второй мировой войны на европейском театре военных действий, что привело к освобождению Германии от нацистского режима.