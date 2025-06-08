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На Кипре рассказали об истинном намерении Мерца в отношении России

Христофору: визит Мерца в Америку направлен на разжигание конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что целью визита немецкого канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон стало попытка усилить противостояние с Россией.

«Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь конфликт с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — заявил журналист.

На прошедшей неделе канцлер Германии совершил рабочий визит в столицу США, в ходе которого состоялись переговоры с президентом Дональдом Трампом. Поездка стала для Мерца первым зарубежным визитом после вступления в должность руководителя германского кабинета министров.

Накануне Мерц в беседе с Трампом заявил, что в ходе Нормандской операции американские войска внесли решающий вклад в завершение Второй мировой войны на европейском театре военных действий, что привело к освобождению Германии от нацистского режима.