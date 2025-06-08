СМИ: Ночью готовится массированный обстрел Украины бомбардировщиками ВС России

ВС РФ готовят массированный обстрел Украины с применением стратегических бомбардировщиков, атака может произойти в ночь на понедельник, 9 июня. Об этом написал портал «Страна», ссылаясь на украинские паблики.
— Рекомендуется зарядить пауэрбанки, поскольку российская разведка в последнее время наблюдала за энергетическими объектами Киева и области, — сказано в публикации.
Также атаке могут подвергнуться Полтавская, Винницкая, Черкасская, Ровенская, Кировоградская, Хмельницкая, Черниговская и Николаевская области.
Отмечается, что в вечернем видеообращении украинского президента Владимира Зеленского мог быть намек на готовящийся удар российских военных. Он призвал людей всю неделю внимательнее относиться к воздушным тревогам, передает «Лента».
Стратегические бомбардировщики взлетели в РФ. Об этом 6 июня сообщили некоторые украинские СМИ. По их данным, носитель ракет «Калибр» вышел в Черное море.
В ночь с 5 на 6 июня в Киеве снова прогремели мощные взрывы. ВС РФ нанесли удары по военным объектам и критической инфраструктуре столицы Украины. В нескольких районах города пропало электричество, предположительно, из-за повреждения ТЭЦ-5.