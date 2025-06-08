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Днем 9 июня в Самарской области ожидается жара до +33 и слабый южный ветер

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 9 июня днем в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается.

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Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 9 июня днем в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть преимущественно с юга и юго-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, что позволит немного смягчить жару. Температура воздуха поднимется до +28…+33 градусов Цельсия.

Синоптики рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду и не забывать про питьевой режим.

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