Что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 9 июня после Троицы

В Духов День, как правило, ходят на службы в церковь. В некоторых храмах пол было принято устилали зеленой свежескошенной травой. Священники проводили службу в зеленых облачениях. После службы родные и близкие накрывали праздничный стол, главным блюдом которого был каравай. Также на стол ставили блины, пироги. А еще в день Святого Духа освещали колодцы, чтобы они не пересыхали.