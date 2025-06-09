Что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 9 июня после Троицы

В Беларуси православные верующие празднуют день Святого Духа, или Духов день 9 июня 2025 года. Названный праздник всегда отмечают после Троицы, то есть на 51-й день после Пасхи. Кроме того, Духов день всегда выпадает на понедельник. На праздник принято чествовать Всесвятого Животворящего Духа.
День Святого Духа, история.
В Библии говорится, что в Иерусалиме в Сионской горнице молились апостолы. В какой-то момент шум с неба, напоминавший завывание сильного ветра, заполнил все пространство. Именно в этот момент на каждого из апостолов с неба в виде огненных языков сошел Святой дух.
День Святого Духа, традиции.
В Духов День, как правило, ходят на службы в церковь. В некоторых храмах пол было принято устилали зеленой свежескошенной травой. Священники проводили службу в зеленых облачениях. После службы родные и близкие накрывали праздничный стол, главным блюдом которого был каравай. Также на стол ставили блины, пироги. А еще в день Святого Духа освещали колодцы, чтобы они не пересыхали.
День Святого Духа, что нельзя делать.
На праздник под запретом тяжелый физический труд, бытовые дела, работы на огороде. К слову, предки считали, что работы на огороде в Духов день могут грозить неурожаем. Не рекомендуется ссориться с родными и близкими. Кроме того, в указанный день не подметали пол, чтобы не вымести из дома счастье.
День Святого Духа, что можно делать.
По традиции, было принято ходить в храм. Домой приносили освященные березовые ветки. Считалось, что они могли принести в дом удачу. После службы накрывали праздничный стол, за которым собирались родным и близкие. Главным блюдом праздника являлся каравай. А еще Духов день считался началом лета.
День Святого Духа, народные приметы.
Согласно приметам, дождь говорит про теплые и солнечные лето и осень. Считалось, какая погода будет на праздник, такой она сохранится на протяжении 40 дней.
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