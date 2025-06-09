Что можно и нельзя делать в Федорин день 9 июня, который называют Домовница

Православная церковь 9 июня вспоминает святую Федору. В народе принято отмечать Федорин день. Также есть еще одно название — Домовница. Так, предки старались задобрить Домового, который мог помочь в делах.
Что нельзя делать 9 июня.
Не следует выносить мусор из дома. Предки верили, что вместе с ним можно вынести благополучие. Женщинам нельзя болтать без надобности, чтобы лишнего не наговорить.
Что можно делать 9 июня.
По традиции, 9 июня было принято задабривать Домового. За печку или же в другое укромное месте для него ставили еду и оставляли несколько монет. Подобное могло принести удачу в делах, а также финансовое благополучие.
Согласно приметам, душная погода в утреннее время предсказывает на ее ухудшение в скором времени. В том случае, если 9 июня плохая погода, то ждали холодную и дождливую осень.
Тем временем Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 9 июня после Троицы.
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