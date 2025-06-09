Смесь православия и языческих обрядов: как и когда отмечается Русальная неделя

В Русальную неделю занимаются и гаданием. Чаще всего гадают именно незамужние девушки, чтобы узнать, как скоро и за кого они выйдут замуж. Также в этот период женщины окунались на рассвете Духова дня в реку, чтобы получить здоровье и любовь. Для этого они шили специальные белые наряды и украшали голову цветочным венком. Мужчины, чтобы уберечься от приворота русалки, носили с собой полынь, хрен или чеснок. Также украшалось «майское древо» или же Троицкая береза.