Смесь православия и языческих обрядов: как и когда отмечается Русальная неделя

Сразу после Дня Святой Троицы наступает особый период, называемый Троицкой или Русальной неделей. Несмотря на то что это православный праздничный комплекс, в народе его отмечают с различными ритуалами, многие из которых имеют языческие корни. Подробнее о Русальной неделе — в материале «Вечерней Москвы».
Даты Русальной недели в 2025 году.
Русальная неделя наступает сразу после Дня Святой Троицы, который отмечают в 2025 году 8 июня, поэтому Русальная неделя начнется 9 июня, с Духова дня, а закончится 15 июня.
История Русальной недели.
Русальная или Троицкая неделя — это период между Днем Святой Троицы, в который апостолам Иисуса Христа явился Святой Дух, и началом Петрова поста.
На Руси в дохристианские времена в период конца мая — начала июня существовал праздничный комплекс, который был связан с проводами весны и встречей лета. В этот период отмечался праздник под названием Русалии. Русалками тогда считались не девушки с рыбьими хвостами, а духи утопленниц, которые в этот период выходили из водоемов и разгуливали по земле. Считалось, что они могли принести много бед, но если их задобрить, то они, наоборот, принесут удачу.
Русалии — это праздник в память об умерших людях. Этот день был не совсем скорбным, так как сопровождался плясками, песнями и ряжением в маски животных.
Когда Русь приняла христианство, вместе с ним пришли и христианские праздничные циклы, в том числе Троицкая неделя, которую стали отмечать в тот же период, что и Русалии. Однако православные обряды не вытеснили полностью языческие ритуалы, в результате получился синтез разных традиций. И хотя церковь боролась с языческими элементами во время празднования Троицкой недели, в народе ее продолжили отмечать по-своему.
Как отмечают Русальную неделю.
Церковные традиции.
Считается, что в понедельник, в Духов день, Святой Дух может предстать перед мирянином в разных образах: в виде дуновения ветра, языков пламени и чистой воды. Поэтому в эту дату принято отправляться к православным святым источникам. В них можно искупаться или набрать воды, которая в Духов день обретает особые свойства.
В храмах проводятся торжественные литургии и читаются особые молитвы. Также можно причаститься. Во время Русальной недели нужно заниматься обыденными делами: ходить в гости или устраивать домашние посиделки, обязательно восхваляя Господа. Многие еще во время Дня Святой Троицы и до конца Русальной недели украшают свои дома ветками березы — в знак прообраза грядущей жизни в Царствии Небесном. В эти дни также следует молиться перед иконой Святой Троицы.
В церкви также рекомендуют ограничивать прием пищи после полуночи. И хотя никакого поста на Русальную неделю не приходится, ограничения нужны, чтобы подготовиться к Петрову посту, который начнется сразу после Русальной недели. Также в этот период можно сходить на кладбище: убраться на могилах близких людей, покрасить ограды и памятники, украсить их букетами из березовых ветвей. Кроме того, рекомендуется навести дома порядок, стараться не впадать в уныние и печаль, а также избавиться от вредных привычек.
Народные традиции.
При этом существуют и народные традиции празднования Русальной недели, которые Православная церковь не одобряет. Так, в этот период люди оставляют на улице различную еду и украшения, чтобы задобрить русалок. Это делается со словами: «Прошу вас, русалки, мой дар примите, мне добра принесите».
В Русальную неделю занимаются и гаданием. Чаще всего гадают именно незамужние девушки, чтобы узнать, как скоро и за кого они выйдут замуж. Также в этот период женщины окунались на рассвете Духова дня в реку, чтобы получить здоровье и любовь. Для этого они шили специальные белые наряды и украшали голову цветочным венком. Мужчины, чтобы уберечься от приворота русалки, носили с собой полынь, хрен или чеснок. Также украшалось «майское древо» или же Троицкая береза.
Кроме того, в Русальную неделю проводилось кумление. Во время него молодые девушки, достигшие совершеннолетия, проходили обряд инициации, который сопровождался плясками и хороводам. Они вместе со взрослыми женщинами сидели под березами и принимали пищу. Считалось, что именно во время кумления девушка могла найти себе подругу.
Кроме того, во время Русальной недели проводили «похороны Костромы». Кострома — это персонаж из славянской мифологии, представляющий собой девушку, закутанную в белые простыни, с дубовой веткой в руках. Она олицетворяла собой весну, поэтому ее и «хоронили», ведь считалось, что в Русальную неделю весна окончательно уступала лету. Чучело, олицетворявшее Кострому, сжигали, хоронили или разрывали на части с обрядовым оплакиванием и песнопениями. Все это сопровождалось хороводом. В некоторых сельских районах этот обряд сохранился и до наших дней.
Чего нельзя делать в Русальную неделю.
По церковным запретам нельзя:
работать с землей — считается, что в этот период растения не приживутся;ссориться и ругаться;сквернословить;гадать;водить хороводы и устраивать пляски;проводить языческие обряды (кумление, «похороны Костромы» и прочие).
По народным поверьям нельзя:
заниматься тяжелым физическим трудом;купаться в водоемах (за исключением обрядов), так как это может навлечь гнев русалок;работать с землей;полоскать белье (особенно в водоемах);заниматься ткачеством и шитьем.