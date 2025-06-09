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Народный календарь. Почему нельзя покупать посуду в Исакиев день, 12 июня

12 июня православные верующие отмечают Исакиев день, Змеиный праздник или Исаакий-змеевик. Святым покровителем этого дня, в который в старину было принято устраивать свадьбы, является преподобный Исаакий.

12 июня православные верующие отмечают Исакиев день, Змеиный праздник или Исаакий-змеевик. Святым покровителем этого дня, в который в старину было принято устраивать свадьбы, является преподобный Исаакий.

В эту дату запрещено покупать посуду. Если ее все же купить, то она может треснуть или поломаться. А это в свою очередь повлечет за собой денежные проблемы. Если все-таки посуду необходимо купить именно в этот день, то следует в нее положить монетку — это нейтрализует действие приметы и защитит от проблем.

Также если 12 июня удается обнаружить змеиную кожу, то следует положить ее под входную дверь. Это принесет в дом атмосферу взаимопонимания и мира. А если пройти мимо, то это увеличит вероятность большого скандала, из-за которого близкие люди могут поссориться навсегда.

Приметы погоды:

Если кричит сова и идут осадки, а шмели ведут себя беспокойно, то наступит похолодание.

Обильное цветение шиповника сулит суровую зиму.

Закрывшиеся кувшинки на реке сулят дождь.

Именины отмечают: Василий, Никанор, Исаакий.