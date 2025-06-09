Народный календарь. Почему нельзя покупать посуду в Исакиев день, 12 июня

В эту дату запрещено покупать посуду. Если ее все же купить, то она может треснуть или поломаться. А это в свою очередь повлечет за собой денежные проблемы. Если все-таки посуду необходимо купить именно в этот день, то следует в нее положить монетку — это нейтрализует действие приметы и защитит от проблем.