День заботы о любимом коте и День Дональда Дака: какие праздники отмечают в России и мире 9 июня

9 июня в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День заботы о любимом коте, День Дональда Дака и Международный день друзей.
День заботы о любимом коте.
В День заботы о любимом коте следует проявить максимальное внимание к своей кошке: почаще ее гладить, купить любимое лакомство, поиграть, купить новую игрушку, а если есть возможность, то устроить «вечеринку» для вашего питомца, позвав на нее друзей вместе с их котами.
День Дональда Дака.
День Дональда Дака отмечается 9 июня, так как именно в эту дату в 1934 году вышел мультфильм «Маленькая мудрая курочка», в которой впервые появился селезень по имени Дональд Дак. В этот праздник принято смотреть мультфильмы с этим персонажем, посвящать ему рисунки и узнавать интересные факты о нем.
Международный день друзей.
Цель Международного дня друзей — напомнить людям о важности дружбы в жизни каждого человека. В эту дату принято проводить время с друзьями, выражать им свою благодарность и признательность, дарить подарки и открытки. Также в этот праздник можно вспомнить и о старых друзьях, с которыми вы давно не общались, позвонить им и поговорить на разные темы.