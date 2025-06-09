День заботы о любимом коте и День Дональда Дака: какие праздники отмечают в России и мире 9 июня

Цель Международного дня друзей — напомнить людям о важности дружбы в жизни каждого человека. В эту дату принято проводить время с друзьями, выражать им свою благодарность и признательность, дарить подарки и открытки. Также в этот праздник можно вспомнить и о старых друзьях, с которыми вы давно не общались, позвонить им и поговорить на разные темы.