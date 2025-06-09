France Info: Renault ещё не принял решение о производстве БПЛА на Украине

Французская корпорация Renault в настоящее время не приняла решение относительно производства беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, информирует France Info.
Издание ссылается на информацию, полученную от представителя компании.
«На данный момент решение не принято», — сказал он.
При этом в Renault подтвердили, что французские власти обращались с данной инициативой.
Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что один из крупных французских автопроизводителей "в партнёрстве с оборонной компанией наладит выпуск БПЛА на Украине.
Политик из Франции Флориан Филиппо раскритиковал решение Парижа организовать производство беспилотных летательных аппаратов на Украине. Он подчеркнул, что «Франция сошла с ума».