Со вкусом Арракиса: россияне заполнили игру по легендарной «Дюне»

Крупная русскоязычная гильдия возникла в видеоигре Dune: Awakening еще до ее полноценного выхода, назначенного на 10 июня. Ранний премиум-доступ в игру стартовал 5 июня, в этот же день была зарегистрирована гильдия Darkness Community, которая насчитывает сейчас почти 300 участников. Игра доступна пользователям из России, свободно продается в Steam. Чем интересна новая глава саги о вселенной «Дюны» и почему ее полюбили русские виртуальные «туристы» — в материале «Известий».
За что сражаются игроманы.
Новая многопользовательская игра по вселенной, созданной писателем-фантастом Фрэнком Хербертом, появилась в сверхраннем доступе 5 июня. За покупку подобного доступа геймерам пришлось выложить сумму от 4090 рублей за делюкс-версию, до 5190 рублей за ультимативную версию. Полноценный выпуск игры намечен на 10 июня, в этот день доступ в нее получат покупатели базового издания за 2990 рублей. Ограничений для российских пользователей нет, хотя некоторые получили временные блокировки.
В Dune: Awakening есть пользовательские гильдии — это аналог кланов из других соревновательных игр. Крупнейшей русскоязычной гильдией стала Darkness Community, она насчитывает более 280 активных участников и функционирует с первого же дня доступа в игру. У фракции есть своя четкая иерархия с верхушкой лидеров и администраторов, координация происходит с помощью Discord и других мессенджеров. Причем сообщество это возникло не в связи с «Дюной», а гораздо раньше. Гильдия была создана еще в 2008 году для соревновательной игры под российским флагом в многопользовательской игре R2 Online, затем переключилась на другие популярные массовые (ММО) проекты: New World, Black Desert Online, ArcheAge и многие другие.
Darkness Community выбрала своей фракцией Дом Харконненов — у этого участника конфликта на песчаной планете Арракис есть свои восточноевропейские корни, как принято считать еще со времен выхода романа 60 лет назад. Помимо этого, в игре на выбор доступны Дом Атрейдесов, Бене Гессерит и Фремены, также известные как фримены.
Основные соперники фракции — другие россияне из гильдий Nova Pax (20 участников) и Other Guys (более 15 участников), которые так же выбрали основным языком коммуникации русский. Среди фракций идет соперничество за участников, в планах Darkness Community создание мощнейшей русской фракции в «Дюне», которая вызывала бы уважение конкурентов независимо от отношения к русской культуре и языку.
Чем примечательна Dune: Awakening.
Эта многопользовательская игра неожиданно для всех уже на стадии раннего доступа стала лидером на платформе Steam. Ее можно купить из России, и на серверах очень много отечественных пользователей — у игры нет официальных ограничений по регионам покупки, однако часть пользователей из ЛНР, ДНР и Крыма жаловалась на блокировку своих учетных записей без веской аргументации. Аккаунты были впоследствии разблокированы, но пользователи из РФ все же заподозрили норвежскую компанию Funcom в политических мотивах, которые и стали причиной блокировки некоторых пользователей. На момент сдачи текста компания не ответила на запрос «Известий».
Пиковый показатель игроков для обладателей премиальных изданий составил в Steam почти 106 тысяч одновременно играющих. С учетом жанра и стоимости игры это высокий показатель. Аналитики полагают, что Dune: Awakening станет одной из самых популярных игр для персональных компьютеров в 2025 году, если разработчики смогут обеспечить игре регулярную поддержку контентом и исправят баги и технические проблемы, с которыми пользователи столкнулись в первые дни.
По жанру Dune: Awakening выходит за пределы стандартной многопользовательской игры. Авторы из Funcom сделали ставку на погружение во вселенную «Дюны», где механики выживания подчинены местному мироустройству. Из интервью с главным разработчиком стало известно, что вся команда ставит в приоритет органичное вписывание проекта в мир Фрэнка Херберта, а не подгонку под шаблоны игр про выживание.
Сюжетная основа отходит от классики: здесь Пол Атрейдес никогда не рождается. Вместо этого леди Джессика, выполнив приказ Бене Гессерит, рожает дочь с даром правдовидения, предотвращая предательство доктора Юэ и сохраняя жизнь и Дом герцогу Лето. Дома Атрейдесов и Харконненов погружаются в затяжную войну на Арракисе. Игрок берет на себя роль созданного вручную персонажа, чьи черты (родная планета, каста) влияют на диалоги, а выбор наставника (Ментат, Бене Гессерит, Мастер Меча или Пехотинец) определяет начальное развитие. Основная цель — добраться до Арракиса, найти фрименов и «пробудить спящего».
Игровой процесс действительно выделяется уникальными механиками. После падения корабля на пески Котловины Хагга игрок сталкивается с открытым миром, где встречи с другими игроками на начальном этапе редки. Вместо стандартного выживания типа добычи материалов для строительства базы проект толкает к исследованию: грабежу подземелий, сражениям и поиску ресурсов.
Ключевым ресурсом выступает вода — ее запасы критичны. Источники разнообразны: кровь врагов (конвертируемая на базе), роса с растений, влага в стилсьют-водяных карманах, а также фрименские влагоуловители, доступные после прокачки технологий. Разработчики стремились создать ощутимые трудности без перегибов: так, например, нехватка воды ощутима, но не останавливает процесс.
Графика на Unreal Engine 5 выглядит потрясающе: дюны шевелятся, песок течет как вода, день жарок до дрожания воздуха, закаты окрашивают пустыню в багровые тона, а ночью две луны освещают фантастический пейзаж. Однако за красоту придется заплатить конфигурацией ПК с современной видеокартой и другими комплектующими.
Даже на этапе бета-тестирования Dune: Awakening видна ее самобытность, верность миру Херберта и акцент на создание уникального пользовательского опыта в мире, который многие зумеры впервые полюбили благодаря фильмам Дэни Вильнёва. У Funcom получилось ничуть не хуже, чем у известного визионера. Атмосфера затягивает, а игровые механики удивляют своей свежестью и непохожестью на то, что люди привыкли видеть в других проектах жанра с труднопроизносимым названием MMORPG.