Со вкусом Арракиса: россияне заполнили игру по легендарной «Дюне»

В Dune: Awakening есть пользовательские гильдии — это аналог кланов из других соревновательных игр. Крупнейшей русскоязычной гильдией стала Darkness Community, она насчитывает более 280 активных участников и функционирует с первого же дня доступа в игру. У фракции есть своя четкая иерархия с верхушкой лидеров и администраторов, координация происходит с помощью Discord и других мессенджеров. Причем сообщество это возникло не в связи с «Дюной», а гораздо раньше. Гильдия была создана еще в 2008 году для соревновательной игры под российским флагом в многопользовательской игре R2 Online, затем переключилась на другие популярные массовые (ММО) проекты: New World, Black Desert Online, ArcheAge и многие другие.