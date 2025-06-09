Североатлантическая дыра становится холоднее, несмотря на глобальное потепление

Несмотря на общий тренд повышения температур на Земле, в Северной Атлантике наблюдается необычное явление — область, где температура воды снижается. Учёные называют это явление «дырой потепления» (warming hole), как сообщает Journal of Climate.
Исследования показывают, что охлаждение этой зоны связано с замедлением Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — системы течений, которая переносит теплую воду на север. Ослабление AMOC вызвано таянием льдов Гренландии, что увеличивает приток пресной воды и нарушает баланс солености и плотности океана.
Хотя глобальное потепление продолжается, данная аномалия может оказать влияние на климат Европы, приводя к более холодным зимам и изменению погодных условий. Учёные продолжают исследовать этот феномен для более точного прогнозирования его последствий.
Ранее была названа необратимая опасность грядущего разрушения ледяного покрова Антарктики;